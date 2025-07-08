QuotazioniSezioni
PSCC
PSCC: Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

32.81 USD 0.13 (0.40%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PSCC ha avuto una variazione del 0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.73 e ad un massimo di 32.91.

Segui le dinamiche di Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

PSCC News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PSCC oggi?

Oggi le azioni Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF sono prezzate a 32.81. Viene scambiato all'interno di 0.40%, la chiusura di ieri è stata 32.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 6. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PSCC mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF pagano dividendi?

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF è attualmente valutato a 32.81. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -10.65% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PSCC.

Come acquistare azioni PSCC?

Puoi acquistare azioni Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF al prezzo attuale di 32.81. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.81 o 33.11, mentre 6 e -0.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PSCC sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PSCC?

Investire in Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF implica considerare l'intervallo annuale 31.91 - 41.01 e il prezzo attuale 32.81. Molti confrontano -0.58% e -5.50% prima di effettuare ordini su 32.81 o 33.11. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PSCC con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?

Il prezzo massimo di Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF nell'ultimo anno è stato 41.01. All'interno di 31.91 - 41.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?

Il prezzo più basso di Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) nel corso dell'anno è stato 31.91. Confrontandolo con gli attuali 32.81 e 31.91 - 41.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PSCC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PSCC?

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.68 e -10.65%.

Intervallo Giornaliero
32.73 32.91
Intervallo Annuale
31.91 41.01
Chiusura Precedente
32.68
Apertura
32.91
Bid
32.81
Ask
33.11
Minimo
32.73
Massimo
32.91
Volume
6
Variazione giornaliera
0.40%
Variazione Mensile
-0.58%
Variazione Semestrale
-5.50%
Variazione Annuale
-10.65%
02 ottobre, giovedì
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Ordini di Fabbrica m/m
Agire
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%