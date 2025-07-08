КотировкиРазделы
Валюты / PSCC
Назад в Рынок акций США

PSCC: Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

33.06 USD 0.25 (0.76%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSCC за сегодня изменился на 0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.99, а максимальная — 33.34.

Следите за динамикой Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PSCC

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSCC сегодня?

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) сегодня оценивается на уровне 33.06. Инструмент торгуется в пределах 32.99 - 33.34, вчерашнее закрытие составило 32.81, а торговый объем достиг 118. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSCC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF в настоящее время оценивается в 33.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.97% и USD. Отслеживайте движения PSCC на графике в реальном времени.

Как купить акции PSCC?

Вы можете купить акции Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) по текущей цене 33.06. Ордера обычно размещаются около 33.06 или 33.36, тогда как 118 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSCC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSCC?

Инвестирование в Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF предполагает учет годового диапазона 31.91 - 41.01 и текущей цены 33.06. Многие сравнивают 0.18% и -4.78% перед размещением ордеров на 33.06 или 33.36. Изучайте ежедневные изменения цены PSCC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?

Самая высокая цена Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) за последний год составила 41.01. Акции заметно колебались в пределах 31.91 - 41.01, сравнение с 32.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?

Самая низкая цена Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) за год составила 31.91. Сравнение с текущими 33.06 и 31.91 - 41.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSCC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSCC?

В прошлом Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.81 и -9.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.99 33.34
Годовой диапазон
31.91 41.01
Предыдущее закрытие
32.81
Open
32.99
Bid
33.06
Ask
33.36
Low
32.99
High
33.34
Объем
118
Дневное изменение
0.76%
Месячное изменение
0.18%
6-месячное изменение
-4.78%
Годовое изменение
-9.97%
04 октября, суббота