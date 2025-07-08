- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PSCC: Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
Le taux de change de PSCC a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.73 et à un maximum de 32.91.
Suivez la dynamique Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSCC Nouvelles
- US Government Shutdown Puts These ETFs in Focus
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Markets Weekly Outlook: July PMI Week, NZ Inflation And ECB's Rate Decision
- My Thoughts About Those June Retail Sales
- Tariffs, Schmarriffs
- Retail Sales Up 0.6% In June, Better Than Expected
- Inflation Week On Wall Street Comes As Tariff Risk Re-Emerges
- U.S. Retail/Restaurant 2025 Mid-Year Outlook
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Apparel Firms Feel The Bite From U.S. Import Tariffs
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PSCC aujourd'hui ?
L'action Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF est cotée à 32.81 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.40%, a clôturé hier à 32.68 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de PSCC présente ces mises à jour.
L'action Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF est actuellement valorisé à 32.81. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.65% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PSCC.
Comment acheter des actions PSCC ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF au cours actuel de 32.81. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.81 ou de 33.11, le 6 et le -0.30% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PSCC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PSCC ?
Investir dans Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.91 - 41.01 et le prix actuel 32.81. Beaucoup comparent -0.58% et -5.50% avant de passer des ordres à 32.81 ou 33.11. Consultez le graphique du cours de PSCC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF l'année dernière était 41.01. Au cours de 31.91 - 41.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) sur l'année a été 31.91. Sa comparaison avec 32.81 et 31.91 - 41.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PSCC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PSCC a-t-elle été divisée ?
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.68 et -10.65% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 32.68
- Ouverture
- 32.91
- Bid
- 32.81
- Ask
- 33.11
- Plus Bas
- 32.73
- Plus Haut
- 32.91
- Volume
- 6
- Changement quotidien
- 0.40%
- Changement Mensuel
- -0.58%
- Changement à 6 Mois
- -5.50%
- Changement Annuel
- -10.65%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%