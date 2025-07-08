CotationsSections
Devises / PSCC
PSCC: Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

32.81 USD 0.13 (0.40%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PSCC a changé de 0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.73 et à un maximum de 32.91.

Suivez la dynamique Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PSCC aujourd'hui ?

L'action Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF est cotée à 32.81 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.40%, a clôturé hier à 32.68 et son volume d'échange a atteint 6. Le graphique en temps réel du cours de PSCC présente ces mises à jour.

L'action Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF verse-t-elle des dividendes ?

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF est actuellement valorisé à 32.81. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -10.65% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PSCC.

Comment acheter des actions PSCC ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF au cours actuel de 32.81. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.81 ou de 33.11, le 6 et le -0.30% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PSCC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PSCC ?

Investir dans Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.91 - 41.01 et le prix actuel 32.81. Beaucoup comparent -0.58% et -5.50% avant de passer des ordres à 32.81 ou 33.11. Consultez le graphique du cours de PSCC en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF l'année dernière était 41.01. Au cours de 31.91 - 41.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) sur l'année a été 31.91. Sa comparaison avec 32.81 et 31.91 - 41.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PSCC sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PSCC a-t-elle été divisée ?

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.68 et -10.65% après les opérations sur titres.

Range quotidien
32.73 32.91
Range Annuel
31.91 41.01
Clôture Précédente
32.68
Ouverture
32.91
Bid
32.81
Ask
33.11
Plus Bas
32.73
Plus Haut
32.91
Volume
6
Changement quotidien
0.40%
Changement Mensuel
-0.58%
Changement à 6 Mois
-5.50%
Changement Annuel
-10.65%
02 octobre, jeudi
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Commandes d'Usine m/m
Act
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%