PSCC: Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

33.06 USD 0.25 (0.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PSCC hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.99 bis zu einem Hoch von 33.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PSCC heute?

Die Aktie von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) notiert heute bei 33.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von 32.99 - 33.34 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.81 und das Handelsvolumen erreichte 118. Das Live-Chart von PSCC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PSCC Dividenden?

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF wird derzeit mit 33.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -9.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PSCC zu verfolgen.

Wie kaufe ich PSCC-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) zum aktuellen Kurs von 33.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.06 oder 33.36 platziert, während 118 und 0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PSCC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PSCC-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF müssen die jährliche Spanne 31.91 - 41.01 und der aktuelle Kurs 33.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.18% und -4.78%, bevor sie Orders zu 33.06 oder 33.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PSCC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?

Der höchste Kurs von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) im vergangenen Jahr lag bei 41.01. Innerhalb von 31.91 - 41.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.81 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) im Laufe des Jahres betrug 31.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.06 und der Spanne 31.91 - 41.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PSCC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PSCC statt?

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.81 und -9.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
32.99 33.34
Jahresspanne
31.91 41.01
Vorheriger Schlusskurs
32.81
Eröffnung
32.99
Bid
33.06
Ask
33.36
Tief
32.99
Hoch
33.34
Volumen
118
Tagesänderung
0.76%
Monatsänderung
0.18%
6-Monatsänderung
-4.78%
Jahresänderung
-9.97%
04 Oktober, Samstag