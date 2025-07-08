- Übersicht
PSCC: Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
Der Wechselkurs von PSCC hat sich für heute um 0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.99 bis zu einem Hoch von 33.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PSCC heute?
Die Aktie von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) notiert heute bei 33.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von 32.99 - 33.34 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.81 und das Handelsvolumen erreichte 118. Das Live-Chart von PSCC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PSCC Dividenden?
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF wird derzeit mit 33.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -9.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PSCC zu verfolgen.
Wie kaufe ich PSCC-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) zum aktuellen Kurs von 33.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.06 oder 33.36 platziert, während 118 und 0.21% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PSCC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PSCC-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF müssen die jährliche Spanne 31.91 - 41.01 und der aktuelle Kurs 33.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.18% und -4.78%, bevor sie Orders zu 33.06 oder 33.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PSCC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?
Der höchste Kurs von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) im vergangenen Jahr lag bei 41.01. Innerhalb von 31.91 - 41.01 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.81 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) im Laufe des Jahres betrug 31.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.06 und der Spanne 31.91 - 41.01 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PSCC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PSCC statt?
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.81 und -9.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.81
- Eröffnung
- 32.99
- Bid
- 33.06
- Ask
- 33.36
- Tief
- 32.99
- Hoch
- 33.34
- Volumen
- 118
- Tagesänderung
- 0.76%
- Monatsänderung
- 0.18%
- 6-Monatsänderung
- -4.78%
- Jahresänderung
- -9.97%