- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PSCC: Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCCの今日の為替レートは、0.76%変化しました。日中、通貨は1あたり32.99の安値と33.34の高値で取引されました。
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PSCC News
- US Government Shutdown Puts These ETFs in Focus
- Could Rate Cuts, Economic Resiliency Spark An End-Of-Year Rally?
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- A Dynamic Market Creates New Sectoral Diversification Opportunities
- Unstapled: Size Does Not Equal Safety
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Markets Weekly Outlook: July PMI Week, NZ Inflation And ECB's Rate Decision
- My Thoughts About Those June Retail Sales
- Tariffs, Schmarriffs
- Retail Sales Up 0.6% In June, Better Than Expected
- Inflation Week On Wall Street Comes As Tariff Risk Re-Emerges
- U.S. Retail/Restaurant 2025 Mid-Year Outlook
- U.S. Investor Risk Appetite Returns In July, Yet Bearish Stock Outlook Persists
- Apparel Firms Feel The Bite From U.S. Import Tariffs
よくあるご質問
PSCC株の現在の価格は？
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFの株価は本日33.06です。32.99 - 33.34内で取引され、前日の終値は32.81、取引量は118に達しました。PSCCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFの株は配当を出しますか？
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFの現在の価格は33.06です。配当方針は会社によりますが、投資家は-9.97%やUSDにも注目します。PSCCの動きはライブチャートで確認できます。
PSCC株を買う方法は？
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFの株は現在33.06で購入可能です。注文は通常33.06または33.36付近で行われ、118や0.21%が市場の動きを示します。PSCCの最新情報はライブチャートで確認できます。
PSCC株に投資する方法は？
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFへの投資では、年間の値幅31.91 - 41.01と現在の33.06を考慮します。注文は多くの場合33.06や33.36で行われる前に、0.18%や-4.78%と比較されます。PSCCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFの株の最高値は？
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFの過去1年の最高値は41.01でした。31.91 - 41.01内で株価は大きく変動し、32.81と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFの株の最低値は？
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF(PSCC)の年間最安値は31.91でした。現在の33.06や31.91 - 41.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PSCCの動きはライブチャートで確認できます。
PSCCの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.81、-9.97%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 32.81
- 始値
- 32.99
- 買値
- 33.06
- 買値
- 33.36
- 安値
- 32.99
- 高値
- 33.34
- 出来高
- 118
- 1日の変化
- 0.76%
- 1ヶ月の変化
- 0.18%
- 6ヶ月の変化
- -4.78%
- 1年の変化
- -9.97%