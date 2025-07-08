Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFの現在の価格は33.06です。配当方針は会社によりますが、投資家は-9.97%やUSDにも注目します。PSCCの動きはライブチャートで確認できます。

