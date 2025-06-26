CotaçõesSeções
PRFZ
PRFZ: Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

45.71 USD 0.08 (0.18%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PRFZ para hoje mudou para 0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.71 e o mais alto foi 45.83.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

PRFZ Notícias

Faixa diária
45.71 45.83
Faixa anual
32.53 46.47
Fechamento anterior
45.63
Open
45.74
Bid
45.71
Ask
46.01
Low
45.71
High
45.83
Volume
16
Mudança diária
0.18%
Mudança mensal
3.96%
Mudança de 6 meses
21.25%
Mudança anual
10.09%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%