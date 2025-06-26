货币 / PRFZ
PRFZ: Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
45.71 USD 0.08 (0.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRFZ汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点45.71和高点45.83进行交易。
关注Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
45.71 45.83
年范围
32.53 46.47
- 前一天收盘价
- 45.63
- 开盘价
- 45.74
- 卖价
- 45.71
- 买价
- 46.01
- 最低价
- 45.71
- 最高价
- 45.83
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 3.96%
- 6个月变化
- 21.25%
- 年变化
- 10.09%
