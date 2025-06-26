Valute / PRFZ
PRFZ: Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
45.71 USD 0.08 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRFZ ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.71 e ad un massimo di 45.83.
Segui le dinamiche di Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
45.71 45.83
Intervallo Annuale
32.53 46.47
- Chiusura Precedente
- 45.63
- Apertura
- 45.74
- Bid
- 45.71
- Ask
- 46.01
- Minimo
- 45.71
- Massimo
- 45.83
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 0.18%
- Variazione Mensile
- 3.96%
- Variazione Semestrale
- 21.25%
- Variazione Annuale
- 10.09%
