PRFZ: Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

45.71 USD 0.08 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRFZ ha avuto una variazione del 0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 45.71 e ad un massimo di 45.83.

Segui le dinamiche di Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
45.71 45.83
Intervallo Annuale
32.53 46.47
Chiusura Precedente
45.63
Apertura
45.74
Bid
45.71
Ask
46.01
Minimo
45.71
Massimo
45.83
Volume
16
Variazione giornaliera
0.18%
Variazione Mensile
3.96%
Variazione Semestrale
21.25%
Variazione Annuale
10.09%
