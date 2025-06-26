CotationsSections
PRFZ: Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

45.71 USD 0.08 (0.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PRFZ a changé de 0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.71 et à un maximum de 45.83.

Suivez la dynamique Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
45.71 45.83
Range Annuel
32.53 46.47
Clôture Précédente
45.63
Ouverture
45.74
Bid
45.71
Ask
46.01
Plus Bas
45.71
Plus Haut
45.83
Volume
16
Changement quotidien
0.18%
Changement Mensuel
3.96%
Changement à 6 Mois
21.25%
Changement Annuel
10.09%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%