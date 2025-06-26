CotizacionesSecciones
Divisas / PRFZ
Volver a Acciones

PRFZ: Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

45.71 USD 0.08 (0.18%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PRFZ de hoy ha cambiado un 0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 45.71, mientras que el máximo ha alcanzado 45.83.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PRFZ News

Rango diario
45.71 45.83
Rango anual
32.53 46.47
Cierres anteriores
45.63
Open
45.74
Bid
45.71
Ask
46.01
Low
45.71
High
45.83
Volumen
16
Cambio diario
0.18%
Cambio mensual
3.96%
Cambio a 6 meses
21.25%
Cambio anual
10.09%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%