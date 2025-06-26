КотировкиРазделы
PRFZ
PRFZ: Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

45.71 USD 0.08 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PRFZ за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.71, а максимальная — 45.83.

Следите за динамикой Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
45.71 45.83
Годовой диапазон
32.53 46.47
Предыдущее закрытие
45.63
Open
45.74
Bid
45.71
Ask
46.01
Low
45.71
High
45.83
Объем
16
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
3.96%
6-месячное изменение
21.25%
Годовое изменение
10.09%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%