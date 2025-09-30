- Visão do mercado
PMT-PB: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa
A taxa do PMT-PB para hoje mudou para 0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.35 e o mais alto foi 24.53.
Veja a dinâmica do par de moedas PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PMT-PB hoje?
Hoje PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa (PMT-PB) está avaliado em 24.53. O instrumento é negociado dentro de 0.45%, o fechamento de ontem foi 24.42, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PMT-PB em tempo real.
As ações de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa pagam dividendos?
Atualmente PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa está avaliado em 24.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.72% e USD. Monitore os movimentos de PMT-PB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PMT-PB?
Você pode comprar ações de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa (PMT-PB) pelo preço atual 24.53. Ordens geralmente são executadas perto de 24.53 ou 24.83, enquanto 10 e 0.74% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PMT-PB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PMT-PB?
Investir em PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa envolve considerar a faixa anual 22.96 - 25.05 e o preço atual 24.53. Muitos comparam 2.42% e -1.72% antes de enviar ordens em 24.53 ou 24.83. Estude as mudanças diárias de preço de PMT-PB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?
O maior preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) no último ano foi 25.05. As ações oscilaram bastante dentro de 22.96 - 25.05, e a comparação com 24.42 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?
O menor preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) no ano foi 22.96. A comparação com o preço atual 24.53 e 22.96 - 25.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PMT-PB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PMT-PB?
No passado PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.42 e -1.72% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.42
- Open
- 24.35
- Bid
- 24.53
- Ask
- 24.83
- Low
- 24.35
- High
- 24.53
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 0.45%
- Mudança mensal
- 2.42%
- Mudança de 6 meses
- -1.72%
- Mudança anual
- -1.72%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4