CotaçõesSeções
Moedas / PMT-PB
Voltar para Ações

PMT-PB: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa

24.53 USD 0.11 (0.45%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PMT-PB para hoje mudou para 0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.35 e o mais alto foi 24.53.

Veja a dinâmica do par de moedas PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PMT-PB hoje?

Hoje PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa (PMT-PB) está avaliado em 24.53. O instrumento é negociado dentro de 0.45%, o fechamento de ontem foi 24.42, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PMT-PB em tempo real.

As ações de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa pagam dividendos?

Atualmente PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa está avaliado em 24.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.72% e USD. Monitore os movimentos de PMT-PB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PMT-PB?

Você pode comprar ações de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa (PMT-PB) pelo preço atual 24.53. Ordens geralmente são executadas perto de 24.53 ou 24.83, enquanto 10 e 0.74% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PMT-PB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PMT-PB?

Investir em PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa envolve considerar a faixa anual 22.96 - 25.05 e o preço atual 24.53. Muitos comparam 2.42% e -1.72% antes de enviar ordens em 24.53 ou 24.83. Estude as mudanças diárias de preço de PMT-PB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?

O maior preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) no último ano foi 25.05. As ações oscilaram bastante dentro de 22.96 - 25.05, e a comparação com 24.42 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Pennymac Mortgage Investment Trust?

O menor preço de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) no ano foi 22.96. A comparação com o preço atual 24.53 e 22.96 - 25.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PMT-PB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PMT-PB?

No passado PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.42 e -1.72% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.35 24.53
Faixa anual
22.96 25.05
Fechamento anterior
24.42
Open
24.35
Bid
24.53
Ask
24.83
Low
24.35
High
24.53
Volume
10
Mudança diária
0.45%
Mudança mensal
2.42%
Mudança de 6 meses
-1.72%
Mudança anual
-1.72%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4