クォートセクション
通貨 / PMT-PB
株に戻る

PMT-PB: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa

24.53 USD 0.11 (0.45%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PMT-PBの今日の為替レートは、0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり24.35の安値と24.53の高値で取引されました。

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

PMT-PB株の現在の価格は？

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaの株価は本日24.53です。0.45%内で取引され、前日の終値は24.42、取引量は10に達しました。PMT-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaの株は配当を出しますか？

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaの現在の価格は24.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.72%やUSDにも注目します。PMT-PBの動きはライブチャートで確認できます。

PMT-PB株を買う方法は？

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaの株は現在24.53で購入可能です。注文は通常24.53または24.83付近で行われ、10や0.74%が市場の動きを示します。PMT-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。

PMT-PB株に投資する方法は？

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaへの投資では、年間の値幅22.96 - 25.05と現在の24.53を考慮します。注文は多くの場合24.53や24.83で行われる前に、2.42%や-1.72%と比較されます。PMT-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最高値は？

Pennymac Mortgage Investment Trustの過去1年の最高値は25.05でした。22.96 - 25.05内で株価は大きく変動し、24.42と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最低値は？

Pennymac Mortgage Investment Trust(PMT-PB)の年間最安値は22.96でした。現在の24.53や22.96 - 25.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PMT-PBの動きはライブチャートで確認できます。

PMT-PBの株式分割はいつ行われましたか？

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.42、-1.72%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.35 24.53
1年のレンジ
22.96 25.05
以前の終値
24.42
始値
24.35
買値
24.53
買値
24.83
安値
24.35
高値
24.53
出来高
10
1日の変化
0.45%
1ヶ月の変化
2.42%
6ヶ月の変化
-1.72%
1年の変化
-1.72%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待