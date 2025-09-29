- 概要
PMT-PB: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa
PMT-PBの今日の為替レートは、0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり24.35の安値と24.53の高値で取引されました。
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PMT-PB株の現在の価格は？
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaの株価は本日24.53です。0.45%内で取引され、前日の終値は24.42、取引量は10に達しました。PMT-PBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaの株は配当を出しますか？
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaの現在の価格は24.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.72%やUSDにも注目します。PMT-PBの動きはライブチャートで確認できます。
PMT-PB株を買う方法は？
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaの株は現在24.53で購入可能です。注文は通常24.53または24.83付近で行われ、10や0.74%が市場の動きを示します。PMT-PBの最新情報はライブチャートで確認できます。
PMT-PB株に投資する方法は？
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaへの投資では、年間の値幅22.96 - 25.05と現在の24.53を考慮します。注文は多くの場合24.53や24.83で行われる前に、2.42%や-1.72%と比較されます。PMT-PBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最高値は？
Pennymac Mortgage Investment Trustの過去1年の最高値は25.05でした。22.96 - 25.05内で株価は大きく変動し、24.42と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Pennymac Mortgage Investment Trustの株の最低値は？
Pennymac Mortgage Investment Trust(PMT-PB)の年間最安値は22.96でした。現在の24.53や22.96 - 25.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PMT-PBの動きはライブチャートで確認できます。
PMT-PBの株式分割はいつ行われましたか？
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.42、-1.72%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.42
- 始値
- 24.35
- 買値
- 24.53
- 買値
- 24.83
- 安値
- 24.35
- 高値
- 24.53
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- 0.45%
- 1ヶ月の変化
- 2.42%
- 6ヶ月の変化
- -1.72%
- 1年の変化
- -1.72%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前