PMT-PB: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa
Der Wechselkurs von PMT-PB hat sich für heute um 0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.35 bis zu einem Hoch von 24.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PMT-PB heute?
Die Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa (PMT-PB) notiert heute bei 24.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.45% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.42 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von PMT-PB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PMT-PB Dividenden?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa wird derzeit mit 24.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PMT-PB zu verfolgen.
Wie kaufe ich PMT-PB-Aktien?
Sie können Aktien von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa (PMT-PB) zum aktuellen Kurs von 24.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.53 oder 24.83 platziert, während 10 und 0.74% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PMT-PB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PMT-PB-Aktien?
Bei einer Investition in PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa müssen die jährliche Spanne 22.96 - 25.05 und der aktuelle Kurs 24.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.42% und -1.72%, bevor sie Orders zu 24.53 oder 24.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PMT-PB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust?
Der höchste Kurs von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) im vergangenen Jahr lag bei 25.05. Innerhalb von 22.96 - 25.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.42 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust?
Der niedrigste Kurs von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) im Laufe des Jahres betrug 22.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.53 und der Spanne 22.96 - 25.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PMT-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PMT-PB statt?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.42 und -1.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.42
- Eröffnung
- 24.35
- Bid
- 24.53
- Ask
- 24.83
- Tief
- 24.35
- Hoch
- 24.53
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.45%
- Monatsänderung
- 2.42%
- 6-Monatsänderung
- -1.72%
- Jahresänderung
- -1.72%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4