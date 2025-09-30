KurseKategorien
PMT-PB: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa

24.53 USD 0.11 (0.45%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PMT-PB hat sich für heute um 0.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.35 bis zu einem Hoch von 24.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PMT-PB heute?

Die Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa (PMT-PB) notiert heute bei 24.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.45% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.42 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von PMT-PB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PMT-PB Dividenden?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa wird derzeit mit 24.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PMT-PB zu verfolgen.

Wie kaufe ich PMT-PB-Aktien?

Sie können Aktien von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa (PMT-PB) zum aktuellen Kurs von 24.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.53 oder 24.83 platziert, während 10 und 0.74% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PMT-PB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PMT-PB-Aktien?

Bei einer Investition in PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa müssen die jährliche Spanne 22.96 - 25.05 und der aktuelle Kurs 24.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.42% und -1.72%, bevor sie Orders zu 24.53 oder 24.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PMT-PB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust?

Der höchste Kurs von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) im vergangenen Jahr lag bei 25.05. Innerhalb von 22.96 - 25.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.42 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pennymac Mortgage Investment Trust?

Der niedrigste Kurs von Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) im Laufe des Jahres betrug 22.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.53 und der Spanne 22.96 - 25.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PMT-PB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PMT-PB statt?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.42 und -1.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.35 24.53
Jahresspanne
22.96 25.05
Vorheriger Schlusskurs
24.42
Eröffnung
24.35
Bid
24.53
Ask
24.83
Tief
24.35
Hoch
24.53
Volumen
10
Tagesänderung
0.45%
Monatsänderung
2.42%
6-Monatsänderung
-1.72%
Jahresänderung
-1.72%
