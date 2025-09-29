PMT-PB: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa
今日PMT-PB汇率已更改0.45%。当日，交易品种以低点24.35和高点24.53进行交易。
关注PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PMT-PB股票今天的价格是多少？
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa股票今天的定价为24.53。它在0.45%范围内交易，昨天的收盘价为24.42，交易量达到10。PMT-PB的实时价格图表显示了这些更新。
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa股票是否支付股息？
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa目前的价值为24.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.72%和USD。实时查看图表以跟踪PMT-PB走势。
如何购买PMT-PB股票？
您可以以24.53的当前价格购买PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa股票。订单通常设置在24.53或24.83附近，而10和0.74%显示市场活动。立即关注PMT-PB的实时图表更新。
如何投资PMT-PB股票？
投资PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa需要考虑年度范围22.96 - 25.05和当前价格24.53。许多人在以24.53或24.83下订单之前，会比较2.42%和。实时查看PMT-PB价格图表，了解每日变化。
Pennymac Mortgage Investment Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Pennymac Mortgage Investment Trust的最高价格是25.05。在22.96 - 25.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa的绩效。
Pennymac Mortgage Investment Trust股票的最低价格是多少？
Pennymac Mortgage Investment Trust（PMT-PB）的最低价格为22.96。将其与当前的24.53和22.96 - 25.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PMT-PB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PMT-PB股票是什么时候拆分的？
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.42和-1.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.42
- 开盘价
- 24.35
- 卖价
- 24.53
- 买价
- 24.83
- 最低价
- 24.35
- 最高价
- 24.53
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.45%
- 月变化
- 2.42%
- 6个月变化
- -1.72%
- 年变化
- -1.72%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值