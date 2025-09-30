QuotazioniSezioni
Valute / PMT-PB
PMT-PB: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa

24.53 USD 0.11 (0.45%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PMT-PB ha avuto una variazione del 0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.35 e ad un massimo di 24.53.

Segui le dinamiche di PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PMT-PB oggi?

Oggi le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa sono prezzate a 24.53. Viene scambiato all'interno di 0.45%, la chiusura di ieri è stata 24.42 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PMT-PB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa pagano dividendi?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa è attualmente valutato a 24.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PMT-PB.

Come acquistare azioni PMT-PB?

Puoi acquistare azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa al prezzo attuale di 24.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.53 o 24.83, mentre 10 e 0.74% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PMT-PB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PMT-PB?

Investire in PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa implica considerare l'intervallo annuale 22.96 - 25.05 e il prezzo attuale 24.53. Molti confrontano 2.42% e -1.72% prima di effettuare ordini su 24.53 o 24.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PMT-PB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?

Il prezzo massimo di Pennymac Mortgage Investment Trust nell'ultimo anno è stato 25.05. All'interno di 22.96 - 25.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.42 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?

Il prezzo più basso di Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) nel corso dell'anno è stato 22.96. Confrontandolo con gli attuali 24.53 e 22.96 - 25.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PMT-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PMT-PB?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.42 e -1.72%.

Intervallo Giornaliero
24.35 24.53
Intervallo Annuale
22.96 25.05
Chiusura Precedente
24.42
Apertura
24.35
Bid
24.53
Ask
24.83
Minimo
24.35
Massimo
24.53
Volume
10
Variazione giornaliera
0.45%
Variazione Mensile
2.42%
Variazione Semestrale
-1.72%
Variazione Annuale
-1.72%
