PMT-PB: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa
Il tasso di cambio PMT-PB ha avuto una variazione del 0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.35 e ad un massimo di 24.53.
Segui le dinamiche di PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PMT-PB oggi?
Oggi le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa sono prezzate a 24.53. Viene scambiato all'interno di 0.45%, la chiusura di ieri è stata 24.42 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PMT-PB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa pagano dividendi?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa è attualmente valutato a 24.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PMT-PB.
Come acquistare azioni PMT-PB?
Puoi acquistare azioni PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa al prezzo attuale di 24.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.53 o 24.83, mentre 10 e 0.74% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PMT-PB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PMT-PB?
Investire in PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa implica considerare l'intervallo annuale 22.96 - 25.05 e il prezzo attuale 24.53. Molti confrontano 2.42% e -1.72% prima di effettuare ordini su 24.53 o 24.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PMT-PB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?
Il prezzo massimo di Pennymac Mortgage Investment Trust nell'ultimo anno è stato 25.05. All'interno di 22.96 - 25.05, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.42 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pennymac Mortgage Investment Trust?
Il prezzo più basso di Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) nel corso dell'anno è stato 22.96. Confrontandolo con gli attuali 24.53 e 22.96 - 25.05 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PMT-PB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PMT-PB?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.42 e -1.72%.
- Chiusura Precedente
- 24.42
- Apertura
- 24.35
- Bid
- 24.53
- Ask
- 24.83
- Minimo
- 24.35
- Massimo
- 24.53
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 0.45%
- Variazione Mensile
- 2.42%
- Variazione Semestrale
- -1.72%
- Variazione Annuale
- -1.72%
