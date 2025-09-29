- Обзор рынка
PMT-PB: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa
Курс PMT-PB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.35, а максимальная — 24.42.
Следите за динамикой PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PMT-PB сегодня?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa (PMT-PB) сегодня оценивается на уровне 24.42. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 24.42, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMT-PB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa в настоящее время оценивается в 24.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.16% и USD. Отслеживайте движения PMT-PB на графике в реальном времени.
Как купить акции PMT-PB?
Вы можете купить акции PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa (PMT-PB) по текущей цене 24.42. Ордера обычно размещаются около 24.42 или 24.72, тогда как 9 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMT-PB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PMT-PB?
Инвестирование в PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa предполагает учет годового диапазона 22.96 - 25.05 и текущей цены 24.42. Многие сравнивают 1.96% и -2.16% перед размещением ордеров на 24.42 или 24.72. Изучайте ежедневные изменения цены PMT-PB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?
Самая высокая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) за последний год составила 25.05. Акции заметно колебались в пределах 22.96 - 25.05, сравнение с 24.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?
Самая низкая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) за год составила 22.96. Сравнение с текущими 24.42 и 22.96 - 25.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMT-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PMT-PB?
В прошлом PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.42 и -2.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.42
- Open
- 24.35
- Bid
- 24.42
- Ask
- 24.72
- Low
- 24.35
- High
- 24.42
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.96%
- 6-месячное изменение
- -2.16%
- Годовое изменение
- -2.16%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%