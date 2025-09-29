КотировкиРазделы
PMT-PB: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa

24.42 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PMT-PB за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.35, а максимальная — 24.42.

Следите за динамикой PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PMT-PB сегодня?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa (PMT-PB) сегодня оценивается на уровне 24.42. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 24.42, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PMT-PB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa?

PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa в настоящее время оценивается в 24.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.16% и USD. Отслеживайте движения PMT-PB на графике в реальном времени.

Как купить акции PMT-PB?

Вы можете купить акции PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa (PMT-PB) по текущей цене 24.42. Ордера обычно размещаются около 24.42 или 24.72, тогда как 9 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PMT-PB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PMT-PB?

Инвестирование в PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa предполагает учет годового диапазона 22.96 - 25.05 и текущей цены 24.42. Многие сравнивают 1.96% и -2.16% перед размещением ордеров на 24.42 или 24.72. Изучайте ежедневные изменения цены PMT-PB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?

Самая высокая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) за последний год составила 25.05. Акции заметно колебались в пределах 22.96 - 25.05, сравнение с 24.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pennymac Mortgage Investment Trust?

Самая низкая цена Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) за год составила 22.96. Сравнение с текущими 24.42 и 22.96 - 25.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PMT-PB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PMT-PB?

В прошлом PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.42 и -2.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.35 24.42
Годовой диапазон
22.96 25.05
Предыдущее закрытие
24.42
Open
24.35
Bid
24.42
Ask
24.72
Low
24.35
High
24.42
Объем
9
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.96%
6-месячное изменение
-2.16%
Годовое изменение
-2.16%
