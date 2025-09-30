- Aperçu
PMT-PB: PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa
Le taux de change de PMT-PB a changé de 0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.35 et à un maximum de 24.53.
Suivez la dynamique PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PMT-PB aujourd'hui ?
L'action PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa est cotée à 24.53 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.45%, a clôturé hier à 24.42 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de PMT-PB présente ces mises à jour.
L'action PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa verse-t-elle des dividendes ?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa est actuellement valorisé à 24.53. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PMT-PB.
Comment acheter des actions PMT-PB ?
Vous pouvez acheter des actions PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa au cours actuel de 24.53. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.53 ou de 24.83, le 10 et le 0.74% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PMT-PB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PMT-PB ?
Investir dans PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.96 - 25.05 et le prix actuel 24.53. Beaucoup comparent 2.42% et -1.72% avant de passer des ordres à 24.53 ou 24.83. Consultez le graphique du cours de PMT-PB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Pennymac Mortgage Investment Trust ?
Le cours le plus élevé de Pennymac Mortgage Investment Trust l'année dernière était 25.05. Au cours de 22.96 - 25.05, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.42 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Pennymac Mortgage Investment Trust ?
Le cours le plus bas de Pennymac Mortgage Investment Trust (PMT-PB) sur l'année a été 22.96. Sa comparaison avec 24.53 et 22.96 - 25.05 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PMT-PB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PMT-PB a-t-elle été divisée ?
PennyMac Mortgage Investment Trust 8.00% Series B Fixed-to-Floa a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.42 et -1.72% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.42
- Ouverture
- 24.35
- Bid
- 24.53
- Ask
- 24.83
- Plus Bas
- 24.35
- Plus Haut
- 24.53
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- 0.45%
- Changement Mensuel
- 2.42%
- Changement à 6 Mois
- -1.72%
- Changement Annuel
- -1.72%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4