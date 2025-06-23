Moedas / PK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PK: Park Hotels & Resorts Inc
12.30 USD 0.31 (2.59%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PK para hoje mudou para 2.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.08 e o mais alto foi 12.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Park Hotels & Resorts Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PK Notícias
- Park Hotels & Resorts obtém US$ 2 bilhões em linhas de crédito
- Park Hotels & Resorts secures $2 billion in credit facilities
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Easterly Government Props (NYSE:DEA), Park Hotels & Resorts (NYSE:PK)
- This Lululemon Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Do Options Traders Know Something About Park Hotels & Resorts Stock We Don't?
- Park Hotels & Resorts: Luxury Assets, Fragile Fundamentals (NYSE:PK)
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Real Estate With Over 7% Dividend Yields - Easterly Government Props (NYSE:DEA), Medical Properties Trust (NYSE:MPW)
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Park Hotels (PK) Q2 FFO Beats by 237%
- Park Hotels & Resorts Q2 2025 slides: Revenue beat overshadowed by earnings miss
- Earnings call transcript: Park Hotels & Resorts Q2 2025 misses EPS forecast
- Here's What Key Metrics Tell Us About Park Hotels & Resorts (PK) Q2 Earnings
- Park Hotels & Resorts (PK) Beats Q2 FFO Estimates
- Park Hotels & Resorts earnings missed by $0.23, revenue topped estimates
- KBWY: A High-Yield Is A Lure, Don't Be A Fish (NASDAQ:KBWY)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Real Estate Stocks With Over 6% Dividend Yields - Park Hotels & Resorts (NYSE:PK), Outfront Media (NYSE:OUT)
- The State Of REITs: July 2025 Edition
- Park Hotels Q1 2025 slides: $57M loss prompts significant cut to full-year guidance
- Which ETF Has the Highest Dividend Yield in 2025? And Is It a Buy Now?
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- JPMorgan initiates Park Hotels & Resorts stock with underweight rating
Faixa diária
12.08 12.37
Faixa anual
8.27 16.24
- Fechamento anterior
- 11.99
- Open
- 12.11
- Bid
- 12.30
- Ask
- 12.60
- Low
- 12.08
- High
- 12.37
- Volume
- 1.141 K
- Mudança diária
- 2.59%
- Mudança mensal
- 6.03%
- Mudança de 6 meses
- 14.95%
- Mudança anual
- -12.39%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh