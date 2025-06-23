通貨 / PK
PK: Park Hotels & Resorts Inc
12.13 USD 0.14 (1.17%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PKの今日の為替レートは、1.17%変化しました。日中、通貨は1あたり12.07の安値と12.39の高値で取引されました。
Park Hotels & Resorts Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PK News
- パーク・ホテルズ＆リゾーツ、20億ドルの信用枠を確保
- Park Hotels & Resorts secures $2 billion in credit facilities
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Easterly Government Props (NYSE:DEA), Park Hotels & Resorts (NYSE:PK)
- This Lululemon Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Do Options Traders Know Something About Park Hotels & Resorts Stock We Don't?
- Park Hotels & Resorts: Luxury Assets, Fragile Fundamentals (NYSE:PK)
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Real Estate With Over 7% Dividend Yields - Easterly Government Props (NYSE:DEA), Medical Properties Trust (NYSE:MPW)
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Park Hotels (PK) Q2 FFO Beats by 237%
- Park Hotels & Resorts Q2 2025 slides: Revenue beat overshadowed by earnings miss
- Earnings call transcript: Park Hotels & Resorts Q2 2025 misses EPS forecast
- Here's What Key Metrics Tell Us About Park Hotels & Resorts (PK) Q2 Earnings
- Park Hotels & Resorts (PK) Beats Q2 FFO Estimates
- Park Hotels & Resorts earnings missed by $0.23, revenue topped estimates
- KBWY: A High-Yield Is A Lure, Don't Be A Fish (NASDAQ:KBWY)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Real Estate Stocks With Over 6% Dividend Yields - Park Hotels & Resorts (NYSE:PK), Outfront Media (NYSE:OUT)
- The State Of REITs: July 2025 Edition
- Park Hotels Q1 2025 slides: $57M loss prompts significant cut to full-year guidance
- Which ETF Has the Highest Dividend Yield in 2025? And Is It a Buy Now?
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- JPMorgan initiates Park Hotels & Resorts stock with underweight rating
1日のレンジ
12.07 12.39
1年のレンジ
8.27 16.24
- 以前の終値
- 11.99
- 始値
- 12.11
- 買値
- 12.13
- 買値
- 12.43
- 安値
- 12.07
- 高値
- 12.39
- 出来高
- 4.107 K
- 1日の変化
- 1.17%
- 1ヶ月の変化
- 4.57%
- 6ヶ月の変化
- 13.36%
- 1年の変化
- -13.60%
