PK: Park Hotels & Resorts Inc
12.13 USD 0.14 (1.17%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PK hat sich für heute um 1.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.07 bis zu einem Hoch von 12.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Park Hotels & Resorts Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.07 12.39
Jahresspanne
8.27 16.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.99
- Eröffnung
- 12.11
- Bid
- 12.13
- Ask
- 12.43
- Tief
- 12.07
- Hoch
- 12.39
- Volumen
- 4.107 K
- Tagesänderung
- 1.17%
- Monatsänderung
- 4.57%
- 6-Monatsänderung
- 13.36%
- Jahresänderung
- -13.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K