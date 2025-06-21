Валюты / PK
PK: Park Hotels & Resorts Inc
12.10 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PK за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.83, а максимальная — 12.18.
Следите за динамикой Park Hotels & Resorts Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
11.83 12.18
Годовой диапазон
8.27 16.24
- Предыдущее закрытие
- 12.08
- Open
- 12.05
- Bid
- 12.10
- Ask
- 12.40
- Low
- 11.83
- High
- 12.18
- Объем
- 3.773 K
- Дневное изменение
- 0.17%
- Месячное изменение
- 4.31%
- 6-месячное изменение
- 13.08%
- Годовое изменение
- -13.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.