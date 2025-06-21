КотировкиРазделы
PK: Park Hotels & Resorts Inc

12.10 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PK за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.83, а максимальная — 12.18.

Следите за динамикой Park Hotels & Resorts Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PK

Дневной диапазон
11.83 12.18
Годовой диапазон
8.27 16.24
Предыдущее закрытие
12.08
Open
12.05
Bid
12.10
Ask
12.40
Low
11.83
High
12.18
Объем
3.773 K
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
4.31%
6-месячное изменение
13.08%
Годовое изменение
-13.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.