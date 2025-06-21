货币 / PK
PK: Park Hotels & Resorts Inc
12.19 USD 0.09 (0.74%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PK汇率已更改0.74%。当日，交易品种以低点12.06和高点12.28进行交易。
关注Park Hotels & Resorts Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PK新闻
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Easterly Government Props (NYSE:DEA), Park Hotels & Resorts (NYSE:PK)
- This Lululemon Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Do Options Traders Know Something About Park Hotels & Resorts Stock We Don't?
- Park Hotels & Resorts: Luxury Assets, Fragile Fundamentals (NYSE:PK)
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Real Estate With Over 7% Dividend Yields - Easterly Government Props (NYSE:DEA), Medical Properties Trust (NYSE:MPW)
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Park Hotels (PK) Q2 FFO Beats by 237%
- Park Hotels & Resorts Q2 2025 slides: Revenue beat overshadowed by earnings miss
- Earnings call transcript: Park Hotels & Resorts Q2 2025 misses EPS forecast
- Here's What Key Metrics Tell Us About Park Hotels & Resorts (PK) Q2 Earnings
- Park Hotels & Resorts (PK) Beats Q2 FFO Estimates
- Park Hotels & Resorts earnings missed by $0.23, revenue topped estimates
- KBWY: A High-Yield Is A Lure, Don't Be A Fish (NASDAQ:KBWY)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Real Estate Stocks With Over 6% Dividend Yields - Park Hotels & Resorts (NYSE:PK), Outfront Media (NYSE:OUT)
- The State Of REITs: July 2025 Edition
- Park Hotels Q1 2025 slides: $57M loss prompts significant cut to full-year guidance
- Which ETF Has the Highest Dividend Yield in 2025? And Is It a Buy Now?
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- JPMorgan initiates Park Hotels & Resorts stock with underweight rating
- Park Hotels & Resorts: Deep Value, High Yield (NYSE:PK)
- Park Hotels & Resorts Stock Could Be A Value Trap, Hold (NYSE:PK)
日范围
12.06 12.28
年范围
8.27 16.24
- 前一天收盘价
- 12.10
- 开盘价
- 12.09
- 卖价
- 12.19
- 买价
- 12.49
- 最低价
- 12.06
- 最高价
- 12.28
- 交易量
- 1.510 K
- 日变化
- 0.74%
- 月变化
- 5.09%
- 6个月变化
- 13.93%
- 年变化
- -13.18%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值