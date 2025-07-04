Divisas / PK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PK: Park Hotels & Resorts Inc
11.99 USD 0.11 (0.91%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PK de hoy ha cambiado un -0.91%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.87, mientras que el máximo ha alcanzado 12.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Park Hotels & Resorts Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PK News
- Park Hotels & Resorts obtiene $2 mil millones en líneas de crédito
- Park Hotels & Resorts obtiene 2.000 millones de dólares en líneas de crédito
- Park Hotels & Resorts secures $2 billion in credit facilities
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Real Estate Stocks Delivering High-Dividend Yields - Easterly Government Props (NYSE:DEA), Park Hotels & Resorts (NYSE:PK)
- This Lululemon Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Tracking Bill Ackman’s Pershing Square 13F Portfolio – Q2 2025 Update (OTCMKTS:PSHZF)
- Do Options Traders Know Something About Park Hotels & Resorts Stock We Don't?
- Park Hotels & Resorts: Luxury Assets, Fragile Fundamentals (NYSE:PK)
- REIT Replay: U.S. REIT Indexes Grow During Week Ended Aug. 15
- Pebblebrook Hotel Trust: Preferred Shares Offer The Best Risk/Reward (NYSE:PEB)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Real Estate With Over 7% Dividend Yields - Easterly Government Props (NYSE:DEA), Medical Properties Trust (NYSE:MPW)
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Park Hotels (PK) Q2 FFO Beats by 237%
- Park Hotels & Resorts Q2 2025 slides: Revenue beat overshadowed by earnings miss
- Earnings call transcript: Park Hotels & Resorts Q2 2025 misses EPS forecast
- Here's What Key Metrics Tell Us About Park Hotels & Resorts (PK) Q2 Earnings
- Park Hotels & Resorts (PK) Beats Q2 FFO Estimates
- Park Hotels & Resorts earnings missed by $0.23, revenue topped estimates
- KBWY: A High-Yield Is A Lure, Don't Be A Fish (NASDAQ:KBWY)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Real Estate Stocks With Over 6% Dividend Yields - Park Hotels & Resorts (NYSE:PK), Outfront Media (NYSE:OUT)
- The State Of REITs: July 2025 Edition
- Park Hotels Q1 2025 slides: $57M loss prompts significant cut to full-year guidance
- Which ETF Has the Highest Dividend Yield in 2025? And Is It a Buy Now?
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
Rango diario
11.87 12.36
Rango anual
8.27 16.24
- Cierres anteriores
- 12.10
- Open
- 12.09
- Bid
- 11.99
- Ask
- 12.29
- Low
- 11.87
- High
- 12.36
- Volumen
- 5.056 K
- Cambio diario
- -0.91%
- Cambio mensual
- 3.36%
- Cambio a 6 meses
- 12.06%
- Cambio anual
- -14.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B