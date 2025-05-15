Moedas / PFD
PFD: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated
12.07 USD 0.02 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PFD para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.01 e o mais alto foi 12.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PFD Notícias
- Kepler Cheuvreux inicia cobertura da Premier Foods com recomendação de compra devido a perspectiva promissora
- Kepler Cheuvreux starts Premier Foods at Buy on compelling mid-term outlook
- Premier Foods acquires Merchant Gourmet for £48 million
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
- Associated British Foods to buy Hovis in bid to revive bakery business
- Premier Foods shares drop after grocery sales hit by hot weather
- Earnings call transcript: Premier Foods Q1 2025 sees sweet treats boost sales
- PFD CEF: Discounted Valuation Due To High Leverage (NYSE:PFD)
- Berenberg raises Premier Foods stock price target amid improved outlook
- RBC downgrades Premier Foods to “sector perform” on valuation grounds
- RBC cuts Premier Foods stock rating, sets GBP2.20 target
- RBC Capital cuts Premier Foods stock rating to Sector Perform
- Deutsche Bank lifts Premier Foods stock target to GBP2.30
- Premier Foods beats profit forecast, cuts debt, lifts dividend 62%
Faixa diária
12.01 12.10
Faixa anual
10.22 12.10
- Fechamento anterior
- 12.09
- Open
- 12.10
- Bid
- 12.07
- Ask
- 12.37
- Low
- 12.01
- High
- 12.10
- Volume
- 56
- Mudança diária
- -0.17%
- Mudança mensal
- 5.41%
- Mudança de 6 meses
- 7.58%
- Mudança anual
- 0.67%
21 setembro, domingo