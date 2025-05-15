CotaçõesSeções
Moedas / PFD
Voltar para Ações

PFD: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated

12.07 USD 0.02 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PFD para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.01 e o mais alto foi 12.10.

Veja a dinâmica do par de moedas Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFD Notícias

Faixa diária
12.01 12.10
Faixa anual
10.22 12.10
Fechamento anterior
12.09
Open
12.10
Bid
12.07
Ask
12.37
Low
12.01
High
12.10
Volume
56
Mudança diária
-0.17%
Mudança mensal
5.41%
Mudança de 6 meses
7.58%
Mudança anual
0.67%
21 setembro, domingo