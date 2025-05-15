Валюты / PFD
PFD: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated
12.07 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PFD за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.01, а максимальная — 12.10.
Следите за динамикой Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PFD
- Kepler Cheuvreux начинает покрытие Premier Foods с рекомендацией "Покупать" из-за перспективной среднесрочной перспективы
- Kepler Cheuvreux starts Premier Foods at Buy on compelling mid-term outlook
- Premier Foods acquires Merchant Gourmet for £48 million
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
- Associated British Foods to buy Hovis in bid to revive bakery business
- Premier Foods shares drop after grocery sales hit by hot weather
- Earnings call transcript: Premier Foods Q1 2025 sees sweet treats boost sales
- PFD CEF: Discounted Valuation Due To High Leverage (NYSE:PFD)
- Berenberg raises Premier Foods stock price target amid improved outlook
- RBC downgrades Premier Foods to “sector perform” on valuation grounds
- RBC cuts Premier Foods stock rating, sets GBP2.20 target
- RBC Capital cuts Premier Foods stock rating to Sector Perform
- Deutsche Bank lifts Premier Foods stock target to GBP2.30
- Premier Foods beats profit forecast, cuts debt, lifts dividend 62%
Дневной диапазон
12.01 12.10
Годовой диапазон
10.22 12.10
- Предыдущее закрытие
- 12.09
- Open
- 12.10
- Bid
- 12.07
- Ask
- 12.37
- Low
- 12.01
- High
- 12.10
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 5.41%
- 6-месячное изменение
- 7.58%
- Годовое изменение
- 0.67%
21 сентября, воскресенье