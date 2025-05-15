КотировкиРазделы
PFD: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated

12.07 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PFD за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.01, а максимальная — 12.10.

Следите за динамикой Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
12.01 12.10
Годовой диапазон
10.22 12.10
Предыдущее закрытие
12.09
Open
12.10
Bid
12.07
Ask
12.37
Low
12.01
High
12.10
Объем
56
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
5.41%
6-месячное изменение
7.58%
Годовое изменение
0.67%
