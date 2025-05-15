KurseKategorien
Währungen / PFD
Zurück zum Aktien

PFD: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated

12.07 USD 0.02 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PFD hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.01 bis zu einem Hoch von 12.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFD News

Tagesspanne
12.01 12.10
Jahresspanne
10.22 12.10
Vorheriger Schlusskurs
12.09
Eröffnung
12.10
Bid
12.07
Ask
12.37
Tief
12.01
Hoch
12.10
Volumen
56
Tagesänderung
-0.17%
Monatsänderung
5.41%
6-Monatsänderung
7.58%
Jahresänderung
0.67%
21 September, Sonntag