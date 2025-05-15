Währungen / PFD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PFD: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated
12.07 USD 0.02 (0.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PFD hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.01 bis zu einem Hoch von 12.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFD News
- Kepler Cheuvreux starts Premier Foods at Buy on compelling mid-term outlook
- Premier Foods acquires Merchant Gourmet for £48 million
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
- Associated British Foods to buy Hovis in bid to revive bakery business
- Premier Foods shares drop after grocery sales hit by hot weather
- Earnings call transcript: Premier Foods Q1 2025 sees sweet treats boost sales
- PFD CEF: Discounted Valuation Due To High Leverage (NYSE:PFD)
- Berenberg raises Premier Foods stock price target amid improved outlook
- RBC downgrades Premier Foods to “sector perform” on valuation grounds
- RBC cuts Premier Foods stock rating, sets GBP2.20 target
- RBC Capital cuts Premier Foods stock rating to Sector Perform
- Deutsche Bank lifts Premier Foods stock target to GBP2.30
- Premier Foods beats profit forecast, cuts debt, lifts dividend 62%
Tagesspanne
12.01 12.10
Jahresspanne
10.22 12.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.09
- Eröffnung
- 12.10
- Bid
- 12.07
- Ask
- 12.37
- Tief
- 12.01
- Hoch
- 12.10
- Volumen
- 56
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- 5.41%
- 6-Monatsänderung
- 7.58%
- Jahresänderung
- 0.67%
21 September, Sonntag