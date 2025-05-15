QuotazioniSezioni
PFD: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated

12.07 USD 0.02 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PFD ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.01 e ad un massimo di 12.10.

Segui le dinamiche di Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.01 12.10
Intervallo Annuale
10.22 12.10
Chiusura Precedente
12.09
Apertura
12.10
Bid
12.07
Ask
12.37
Minimo
12.01
Massimo
12.10
Volume
56
Variazione giornaliera
-0.17%
Variazione Mensile
5.41%
Variazione Semestrale
7.58%
Variazione Annuale
0.67%
21 settembre, domenica