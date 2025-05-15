Valute / PFD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PFD: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated
12.07 USD 0.02 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PFD ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.01 e ad un massimo di 12.10.
Segui le dinamiche di Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFD News
- Kepler Cheuvreux avvia copertura di Premier Foods con Buy per prospettive convincenti
- Kepler Cheuvreux starts Premier Foods at Buy on compelling mid-term outlook
- Premier Foods acquires Merchant Gourmet for £48 million
- Income-Covered Closed-End Fund Report, August 2025 (Stanford Chemist)
- Associated British Foods to buy Hovis in bid to revive bakery business
- Premier Foods shares drop after grocery sales hit by hot weather
- Earnings call transcript: Premier Foods Q1 2025 sees sweet treats boost sales
- PFD CEF: Discounted Valuation Due To High Leverage (NYSE:PFD)
- Berenberg raises Premier Foods stock price target amid improved outlook
- RBC downgrades Premier Foods to “sector perform” on valuation grounds
- RBC cuts Premier Foods stock rating, sets GBP2.20 target
- RBC Capital cuts Premier Foods stock rating to Sector Perform
- Deutsche Bank lifts Premier Foods stock target to GBP2.30
- Premier Foods beats profit forecast, cuts debt, lifts dividend 62%
Intervallo Giornaliero
12.01 12.10
Intervallo Annuale
10.22 12.10
- Chiusura Precedente
- 12.09
- Apertura
- 12.10
- Bid
- 12.07
- Ask
- 12.37
- Minimo
- 12.01
- Massimo
- 12.10
- Volume
- 56
- Variazione giornaliera
- -0.17%
- Variazione Mensile
- 5.41%
- Variazione Semestrale
- 7.58%
- Variazione Annuale
- 0.67%
21 settembre, domenica