货币 / PFD
PFD: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated
12.07 USD 0.02 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PFD汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点12.01和高点12.10进行交易。
关注Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PFD新闻
日范围
12.01 12.10
年范围
10.22 12.10
- 前一天收盘价
- 12.09
- 开盘价
- 12.10
- 卖价
- 12.07
- 买价
- 12.37
- 最低价
- 12.01
- 最高价
- 12.10
- 交易量
- 56
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 5.41%
- 6个月变化
- 7.58%
- 年变化
- 0.67%
21 九月, 星期日