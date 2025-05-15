报价部分
PFD: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated

12.07 USD 0.02 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PFD汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点12.01和高点12.10进行交易。

关注Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
12.01 12.10
年范围
10.22 12.10
前一天收盘价
12.09
开盘价
12.10
卖价
12.07
买价
12.37
最低价
12.01
最高价
12.10
交易量
56
日变化
-0.17%
月变化
5.41%
6个月变化
7.58%
年变化
0.67%
21 九月, 星期日