PFD: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated
12.07 USD 0.02 (0.17%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PFD de hoy ha cambiado un -0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.01, mientras que el máximo ha alcanzado 12.10.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
12.01 12.10
Rango anual
10.22 12.10
- Cierres anteriores
- 12.09
- Open
- 12.10
- Bid
- 12.07
- Ask
- 12.37
- Low
- 12.01
- High
- 12.10
- Volumen
- 56
- Cambio diario
- -0.17%
- Cambio mensual
- 5.41%
- Cambio a 6 meses
- 7.58%
- Cambio anual
- 0.67%
21 septiembre, domingo