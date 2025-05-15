CotizacionesSecciones
PFD: Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated

12.07 USD 0.02 (0.17%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PFD de hoy ha cambiado un -0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.01, mientras que el máximo ha alcanzado 12.10.

Rango diario
12.01 12.10
Rango anual
10.22 12.10
Cierres anteriores
12.09
Open
12.10
Bid
12.07
Ask
12.37
Low
12.01
High
12.10
Volumen
56
Cambio diario
-0.17%
Cambio mensual
5.41%
Cambio a 6 meses
7.58%
Cambio anual
0.67%
21 septiembre, domingo