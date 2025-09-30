- Visão do mercado
PEB-PF: Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre
A taxa do PEB-PF para hoje mudou para -1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.43 e o mais alto foi 20.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PEB-PF hoje?
Hoje Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre (PEB-PF) está avaliado em 20.50. O instrumento é negociado dentro de -1.11%, o fechamento de ontem foi 20.73, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PEB-PF em tempo real.
As ações de Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre pagam dividendos?
Atualmente Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre está avaliado em 20.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.11% e USD. Monitore os movimentos de PEB-PF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PEB-PF?
Você pode comprar ações de Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre (PEB-PF) pelo preço atual 20.50. Ordens geralmente são executadas perto de 20.50 ou 20.80, enquanto 13 e -1.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PEB-PF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PEB-PF?
Investir em Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre envolve considerar a faixa anual 17.41 - 21.51 e o preço atual 20.50. Muitos comparam 2.86% e 11.11% antes de enviar ordens em 20.50 ou 20.80. Estude as mudanças diárias de preço de PEB-PF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Pebblebrook Hotel Trust?
O maior preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) no último ano foi 21.51. As ações oscilaram bastante dentro de 17.41 - 21.51, e a comparação com 20.73 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Pebblebrook Hotel Trust?
O menor preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) no ano foi 17.41. A comparação com o preço atual 20.50 e 17.41 - 21.51 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PEB-PF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PEB-PF?
No passado Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.73 e 11.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.73
- Open
- 20.72
- Bid
- 20.50
- Ask
- 20.80
- Low
- 20.43
- High
- 20.72
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -1.11%
- Mudança mensal
- 2.86%
- Mudança de 6 meses
- 11.11%
- Mudança anual
- 11.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4