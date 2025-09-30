CotaçõesSeções
PEB-PF
PEB-PF: Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre

20.50 USD 0.23 (1.11%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PEB-PF para hoje mudou para -1.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.43 e o mais alto foi 20.72.

Veja a dinâmica do par de moedas Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PEB-PF hoje?

Hoje Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre (PEB-PF) está avaliado em 20.50. O instrumento é negociado dentro de -1.11%, o fechamento de ontem foi 20.73, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PEB-PF em tempo real.

As ações de Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre pagam dividendos?

Atualmente Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre está avaliado em 20.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.11% e USD. Monitore os movimentos de PEB-PF no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PEB-PF?

Você pode comprar ações de Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre (PEB-PF) pelo preço atual 20.50. Ordens geralmente são executadas perto de 20.50 ou 20.80, enquanto 13 e -1.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PEB-PF no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PEB-PF?

Investir em Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre envolve considerar a faixa anual 17.41 - 21.51 e o preço atual 20.50. Muitos comparam 2.86% e 11.11% antes de enviar ordens em 20.50 ou 20.80. Estude as mudanças diárias de preço de PEB-PF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Pebblebrook Hotel Trust?

O maior preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) no último ano foi 21.51. As ações oscilaram bastante dentro de 17.41 - 21.51, e a comparação com 20.73 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Pebblebrook Hotel Trust?

O menor preço de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) no ano foi 17.41. A comparação com o preço atual 20.50 e 17.41 - 21.51 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PEB-PF em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PEB-PF?

No passado Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.73 e 11.11% após os eventos corporativos.

Faixa diária
20.43 20.72
Faixa anual
17.41 21.51
Fechamento anterior
20.73
Open
20.72
Bid
20.50
Ask
20.80
Low
20.43
High
20.72
Volume
13
Mudança diária
-1.11%
Mudança mensal
2.86%
Mudança de 6 meses
11.11%
Mudança anual
11.11%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4