- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PEB-PF: Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre
Der Wechselkurs von PEB-PF hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.43 bis zu einem Hoch von 20.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PEB-PF heute?
Die Aktie von Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre (PEB-PF) notiert heute bei 20.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.73 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von PEB-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PEB-PF Dividenden?
Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre wird derzeit mit 20.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PEB-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich PEB-PF-Aktien?
Sie können Aktien von Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre (PEB-PF) zum aktuellen Kurs von 20.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.50 oder 20.80 platziert, während 13 und -1.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PEB-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PEB-PF-Aktien?
Bei einer Investition in Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre müssen die jährliche Spanne 17.41 - 21.51 und der aktuelle Kurs 20.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.86% und 11.11%, bevor sie Orders zu 20.50 oder 20.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PEB-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pebblebrook Hotel Trust?
Der höchste Kurs von Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) im vergangenen Jahr lag bei 21.51. Innerhalb von 17.41 - 21.51 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pebblebrook Hotel Trust?
Der niedrigste Kurs von Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) im Laufe des Jahres betrug 17.41. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.50 und der Spanne 17.41 - 21.51 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PEB-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PEB-PF statt?
Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.73 und 11.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.73
- Eröffnung
- 20.72
- Bid
- 20.50
- Ask
- 20.80
- Tief
- 20.43
- Hoch
- 20.72
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -1.11%
- Monatsänderung
- 2.86%
- 6-Monatsänderung
- 11.11%
- Jahresänderung
- 11.11%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4