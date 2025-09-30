KurseKategorien
PEB-PF
PEB-PF: Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre

20.50 USD 0.23 (1.11%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PEB-PF hat sich für heute um -1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.43 bis zu einem Hoch von 20.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PEB-PF heute?

Die Aktie von Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre (PEB-PF) notiert heute bei 20.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.73 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von PEB-PF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PEB-PF Dividenden?

Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre wird derzeit mit 20.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PEB-PF zu verfolgen.

Wie kaufe ich PEB-PF-Aktien?

Sie können Aktien von Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre (PEB-PF) zum aktuellen Kurs von 20.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.50 oder 20.80 platziert, während 13 und -1.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PEB-PF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PEB-PF-Aktien?

Bei einer Investition in Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre müssen die jährliche Spanne 17.41 - 21.51 und der aktuelle Kurs 20.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.86% und 11.11%, bevor sie Orders zu 20.50 oder 20.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PEB-PF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Pebblebrook Hotel Trust?

Der höchste Kurs von Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) im vergangenen Jahr lag bei 21.51. Innerhalb von 17.41 - 21.51 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Pebblebrook Hotel Trust?

Der niedrigste Kurs von Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) im Laufe des Jahres betrug 17.41. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.50 und der Spanne 17.41 - 21.51 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PEB-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PEB-PF statt?

Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.73 und 11.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
20.43 20.72
Jahresspanne
17.41 21.51
Vorheriger Schlusskurs
20.73
Eröffnung
20.72
Bid
20.50
Ask
20.80
Tief
20.43
Hoch
20.72
Volumen
13
Tagesänderung
-1.11%
Monatsänderung
2.86%
6-Monatsänderung
11.11%
Jahresänderung
11.11%
