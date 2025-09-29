- Panorámica
PEB-PF: Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre
El tipo de cambio de PEB-PF de hoy ha cambiado un -1.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.43, mientras que el máximo ha alcanzado 20.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PEB-PF hoy?
Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre (PEB-PF) se evalúa hoy en 20.50. El instrumento se negocia dentro de -1.11%; el cierre de ayer ha sido 20.73 y el volumen comercial ha alcanzado 13. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PEB-PF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre?
Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre se evalúa actualmente en 20.50. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.11% y USD. Monitoree los movimientos de PEB-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PEB-PF?
Puede comprar acciones de Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre (PEB-PF) al precio actual de 20.50. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.50 o 20.80, mientras que 13 y -1.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PEB-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PEB-PF?
Invertir en Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre implica tener en cuenta el rango anual 17.41 - 21.51 y el precio actual 20.50. Muchos comparan 2.86% y 11.11% antes de colocar órdenes en 20.50 o 20.80. Estudie los cambios diarios de precios de PEB-PF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Pebblebrook Hotel Trust?
El precio más alto de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) en el último año ha sido 21.51. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.41 - 21.51, una comparación con 20.73 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Pebblebrook Hotel Trust?
El precio más bajo de Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) para el año ha sido 17.41. La comparación con los actuales 20.50 y 17.41 - 21.51 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PEB-PF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PEB-PF?
En el pasado, Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.73 y 11.11% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.73
- Open
- 20.72
- Bid
- 20.50
- Ask
- 20.80
- Low
- 20.43
- High
- 20.72
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- -1.11%
- Cambio mensual
- 2.86%
- Cambio a 6 meses
- 11.11%
- Cambio anual
- 11.11%
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
