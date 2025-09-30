- Panoramica
PEB-PF: Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre
Il tasso di cambio PEB-PF ha avuto una variazione del -1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.43 e ad un massimo di 20.72.
Segui le dinamiche di Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PEB-PF oggi?
Oggi le azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre sono prezzate a 20.50. Viene scambiato all'interno di -1.11%, la chiusura di ieri è stata 20.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PEB-PF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre pagano dividendi?
Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre è attualmente valutato a 20.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PEB-PF.
Come acquistare azioni PEB-PF?
Puoi acquistare azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre al prezzo attuale di 20.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.50 o 20.80, mentre 13 e -1.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PEB-PF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PEB-PF?
Investire in Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre implica considerare l'intervallo annuale 17.41 - 21.51 e il prezzo attuale 20.50. Molti confrontano 2.86% e 11.11% prima di effettuare ordini su 20.50 o 20.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PEB-PF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?
Il prezzo massimo di Pebblebrook Hotel Trust nell'ultimo anno è stato 21.51. All'interno di 17.41 - 21.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?
Il prezzo più basso di Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) nel corso dell'anno è stato 17.41. Confrontandolo con gli attuali 20.50 e 17.41 - 21.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PEB-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PEB-PF?
Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.73 e 11.11%.
- Chiusura Precedente
- 20.73
- Apertura
- 20.72
- Bid
- 20.50
- Ask
- 20.80
- Minimo
- 20.43
- Massimo
- 20.72
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -1.11%
- Variazione Mensile
- 2.86%
- Variazione Semestrale
- 11.11%
- Variazione Annuale
- 11.11%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4