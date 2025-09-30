QuotazioniSezioni
PEB-PF
PEB-PF: Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre

20.50 USD 0.23 (1.11%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PEB-PF ha avuto una variazione del -1.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.43 e ad un massimo di 20.72.

Segui le dinamiche di Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PEB-PF oggi?

Oggi le azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre sono prezzate a 20.50. Viene scambiato all'interno di -1.11%, la chiusura di ieri è stata 20.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PEB-PF mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre pagano dividendi?

Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre è attualmente valutato a 20.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PEB-PF.

Come acquistare azioni PEB-PF?

Puoi acquistare azioni Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre al prezzo attuale di 20.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.50 o 20.80, mentre 13 e -1.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PEB-PF sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PEB-PF?

Investire in Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre implica considerare l'intervallo annuale 17.41 - 21.51 e il prezzo attuale 20.50. Molti confrontano 2.86% e 11.11% prima di effettuare ordini su 20.50 o 20.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PEB-PF con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?

Il prezzo massimo di Pebblebrook Hotel Trust nell'ultimo anno è stato 21.51. All'interno di 17.41 - 21.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Pebblebrook Hotel Trust?

Il prezzo più basso di Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) nel corso dell'anno è stato 17.41. Confrontandolo con gli attuali 20.50 e 17.41 - 21.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PEB-PF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PEB-PF?

Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.73 e 11.11%.

Intervallo Giornaliero
20.43 20.72
Intervallo Annuale
17.41 21.51
Chiusura Precedente
20.73
Apertura
20.72
Bid
20.50
Ask
20.80
Minimo
20.43
Massimo
20.72
Volume
13
Variazione giornaliera
-1.11%
Variazione Mensile
2.86%
Variazione Semestrale
11.11%
Variazione Annuale
11.11%
