PEB-PF: Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre
Курс PEB-PF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.50, а максимальная — 20.50.
Следите за динамикой Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PEB-PF сегодня?
Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre (PEB-PF) сегодня оценивается на уровне 20.50. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 20.50, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEB-PF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre?
Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre в настоящее время оценивается в 20.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.11% и USD. Отслеживайте движения PEB-PF на графике в реальном времени.
Как купить акции PEB-PF?
Вы можете купить акции Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre (PEB-PF) по текущей цене 20.50. Ордера обычно размещаются около 20.50 или 20.80, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEB-PF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PEB-PF?
Инвестирование в Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre предполагает учет годового диапазона 17.41 - 21.51 и текущей цены 20.50. Многие сравнивают 2.86% и 11.11% перед размещением ордеров на 20.50 или 20.80. Изучайте ежедневные изменения цены PEB-PF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?
Самая высокая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) за последний год составила 21.51. Акции заметно колебались в пределах 17.41 - 21.51, сравнение с 20.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?
Самая низкая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) за год составила 17.41. Сравнение с текущими 20.50 и 17.41 - 21.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEB-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PEB-PF?
В прошлом Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.50 и 11.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.50
- Open
- 20.50
- Bid
- 20.50
- Ask
- 20.80
- Low
- 20.50
- High
- 20.50
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.86%
- 6-месячное изменение
- 11.11%
- Годовое изменение
- 11.11%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%