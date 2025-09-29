КотировкиРазделы
Валюты / PEB-PF
Назад в Рынок акций США

PEB-PF: Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre

20.50 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PEB-PF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.50, а максимальная — 20.50.

Следите за динамикой Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PEB-PF сегодня?

Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre (PEB-PF) сегодня оценивается на уровне 20.50. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 20.50, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PEB-PF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre?

Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre в настоящее время оценивается в 20.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.11% и USD. Отслеживайте движения PEB-PF на графике в реальном времени.

Как купить акции PEB-PF?

Вы можете купить акции Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre (PEB-PF) по текущей цене 20.50. Ордера обычно размещаются около 20.50 или 20.80, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PEB-PF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PEB-PF?

Инвестирование в Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre предполагает учет годового диапазона 17.41 - 21.51 и текущей цены 20.50. Многие сравнивают 2.86% и 11.11% перед размещением ордеров на 20.50 или 20.80. Изучайте ежедневные изменения цены PEB-PF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?

Самая высокая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) за последний год составила 21.51. Акции заметно колебались в пределах 17.41 - 21.51, сравнение с 20.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pebblebrook Hotel Trust?

Самая низкая цена Pebblebrook Hotel Trust (PEB-PF) за год составила 17.41. Сравнение с текущими 20.50 и 17.41 - 21.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PEB-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PEB-PF?

В прошлом Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.50 и 11.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.50 20.50
Годовой диапазон
17.41 21.51
Предыдущее закрытие
20.50
Open
20.50
Bid
20.50
Ask
20.80
Low
20.50
High
20.50
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.86%
6-месячное изменение
11.11%
Годовое изменение
11.11%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.