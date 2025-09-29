报价部分
货币 / PEB-PF
PEB-PF: Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre

20.50 USD 0.23 (1.11%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PEB-PF汇率已更改-1.11%。当日，交易品种以低点20.43和高点20.72进行交易。

关注Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PEB-PF股票今天的价格是多少？

Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre股票今天的定价为20.50。它在-1.11%范围内交易，昨天的收盘价为20.73，交易量达到13。PEB-PF的实时价格图表显示了这些更新。

Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre股票是否支付股息？

Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre目前的价值为20.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.11%和USD。实时查看图表以跟踪PEB-PF走势。

如何购买PEB-PF股票？

您可以以20.50的当前价格购买Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre股票。订单通常设置在20.50或20.80附近，而13和-1.06%显示市场活动。立即关注PEB-PF的实时图表更新。

如何投资PEB-PF股票？

投资Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre需要考虑年度范围17.41 - 21.51和当前价格20.50。许多人在以20.50或20.80下订单之前，会比较2.86%和。实时查看PEB-PF价格图表，了解每日变化。

Pebblebrook Hotel Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pebblebrook Hotel Trust的最高价格是21.51。在17.41 - 21.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre的绩效。

Pebblebrook Hotel Trust股票的最低价格是多少？

Pebblebrook Hotel Trust（PEB-PF）的最低价格为17.41。将其与当前的20.50和17.41 - 21.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PEB-PF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PEB-PF股票是什么时候拆分的？

Pebblebrook Hotel Trust 6.3% Series F Cumulative Redeemable Pre历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.73和11.11%中可见。

日范围
20.43 20.72
年范围
17.41 21.51
前一天收盘价
20.73
开盘价
20.72
卖价
20.50
买价
20.80
最低价
20.43
最高价
20.72
交易量
13
日变化
-1.11%
月变化
2.86%
6个月变化
11.11%
年变化
11.11%
