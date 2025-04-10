Moedas / PCYO
PCYO: Pure Cycle Corporation
11.49 USD 0.06 (0.52%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PCYO para hoje mudou para 0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.42 e o mais alto foi 11.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Pure Cycle Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
11.42 11.62
Faixa anual
9.65 14.63
- Fechamento anterior
- 11.43
- Open
- 11.55
- Bid
- 11.49
- Ask
- 11.79
- Low
- 11.42
- High
- 11.62
- Volume
- 67
- Mudança diária
- 0.52%
- Mudança mensal
- 11.55%
- Mudança de 6 meses
- 9.43%
- Mudança anual
- 6.19%
