КотировкиРазделы
Валюты / PCYO
Назад в Рынок акций США

PCYO: Pure Cycle Corporation

11.19 USD 0.07 (0.63%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PCYO за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.98, а максимальная — 11.21.

Следите за динамикой Pure Cycle Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PCYO

Дневной диапазон
10.98 11.21
Годовой диапазон
9.65 14.63
Предыдущее закрытие
11.12
Open
11.06
Bid
11.19
Ask
11.49
Low
10.98
High
11.21
Объем
59
Дневное изменение
0.63%
Месячное изменение
8.64%
6-месячное изменение
6.57%
Годовое изменение
3.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.