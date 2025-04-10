Валюты / PCYO
PCYO: Pure Cycle Corporation
11.19 USD 0.07 (0.63%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PCYO за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.98, а максимальная — 11.21.
Следите за динамикой Pure Cycle Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.98 11.21
Годовой диапазон
9.65 14.63
- Предыдущее закрытие
- 11.12
- Open
- 11.06
- Bid
- 11.19
- Ask
- 11.49
- Low
- 10.98
- High
- 11.21
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 8.64%
- 6-месячное изменение
- 6.57%
- Годовое изменение
- 3.42%
