通貨 / PCYO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PCYO: Pure Cycle Corporation
11.50 USD 0.07 (0.61%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PCYOの今日の為替レートは、0.61%変化しました。日中、通貨は1あたり11.42の安値と11.62の高値で取引されました。
Pure Cycle Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCYO News
- Pure Cycle Corporation 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PCYO)
- Pure Cycle Corporation (PCYO) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Pure Cycle Q3 2025 reveals strategic growth plans
- Pure Cycle Q3 2025 slides: three-segment strategy drives 57% YTD gross margins
- Pure Cycle Corporation Announces Dates for Q3 2025 Earnings Presentation
- Pure Cycle Corporation Announces Annual Investor Day and Virtual Q&A Session
- Water Assets And Land Development: A Long-Term Infrastructure Play (NASDAQ:PCYO)
- Pure Cycle Corporation (PCYO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
11.42 11.62
1年のレンジ
9.65 14.63
- 以前の終値
- 11.43
- 始値
- 11.55
- 買値
- 11.50
- 買値
- 11.80
- 安値
- 11.42
- 高値
- 11.62
- 出来高
- 92
- 1日の変化
- 0.61%
- 1ヶ月の変化
- 11.65%
- 6ヶ月の変化
- 9.52%
- 1年の変化
- 6.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K