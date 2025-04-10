통화 / PCYO
PCYO: Pure Cycle Corporation
11.39 USD 0.11 (0.96%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PCYO 환율이 오늘 -0.96%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.31이고 고가는 11.66이었습니다.
Pure Cycle Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
11.31 11.66
년간 변동
9.65 14.63
- 이전 종가
- 11.50
- 시가
- 11.50
- Bid
- 11.39
- Ask
- 11.69
- 저가
- 11.31
- 고가
- 11.66
- 볼륨
- 113
- 일일 변동
- -0.96%
- 월 변동
- 10.58%
- 6개월 변동
- 8.48%
- 년간 변동율
- 5.27%
20 9월, 토요일