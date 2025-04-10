QuotazioniSezioni
PCYO: Pure Cycle Corporation

11.39 USD 0.11 (0.96%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PCYO ha avuto una variazione del -0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.31 e ad un massimo di 11.66.

Segui le dinamiche di Pure Cycle Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
11.31 11.66
Intervallo Annuale
9.65 14.63
Chiusura Precedente
11.50
Apertura
11.50
Bid
11.39
Ask
11.69
Minimo
11.31
Massimo
11.66
Volume
113
Variazione giornaliera
-0.96%
Variazione Mensile
10.58%
Variazione Semestrale
8.48%
Variazione Annuale
5.27%
