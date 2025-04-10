Valute / PCYO
PCYO: Pure Cycle Corporation
11.39 USD 0.11 (0.96%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PCYO ha avuto una variazione del -0.96% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.31 e ad un massimo di 11.66.
Segui le dinamiche di Pure Cycle Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
11.31 11.66
Intervallo Annuale
9.65 14.63
- Chiusura Precedente
- 11.50
- Apertura
- 11.50
- Bid
- 11.39
- Ask
- 11.69
- Minimo
- 11.31
- Massimo
- 11.66
- Volume
- 113
- Variazione giornaliera
- -0.96%
- Variazione Mensile
- 10.58%
- Variazione Semestrale
- 8.48%
- Variazione Annuale
- 5.27%
21 settembre, domenica