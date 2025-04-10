Währungen / PCYO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PCYO: Pure Cycle Corporation
11.40 USD 0.10 (0.87%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PCYO hat sich für heute um -0.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.31 bis zu einem Hoch von 11.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pure Cycle Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PCYO News
- Pure Cycle Corporation 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PCYO)
- Pure Cycle Corporation (PCYO) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Pure Cycle Q3 2025 reveals strategic growth plans
- Pure Cycle Q3 2025 slides: three-segment strategy drives 57% YTD gross margins
- Pure Cycle Corporation Announces Dates for Q3 2025 Earnings Presentation
- Pure Cycle Corporation Announces Annual Investor Day and Virtual Q&A Session
- Water Assets And Land Development: A Long-Term Infrastructure Play (NASDAQ:PCYO)
- Pure Cycle Corporation (PCYO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
11.31 11.66
Jahresspanne
9.65 14.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.50
- Eröffnung
- 11.50
- Bid
- 11.40
- Ask
- 11.70
- Tief
- 11.31
- Hoch
- 11.66
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- -0.87%
- Monatsänderung
- 10.68%
- 6-Monatsänderung
- 8.57%
- Jahresänderung
- 5.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K