货币 / PCYO
PCYO: Pure Cycle Corporation
11.43 USD 0.24 (2.14%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PCYO汇率已更改2.14%。当日，交易品种以低点11.32和高点11.64进行交易。
关注Pure Cycle Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PCYO新闻
日范围
11.32 11.64
年范围
9.65 14.63
- 前一天收盘价
- 11.19
- 开盘价
- 11.41
- 卖价
- 11.43
- 买价
- 11.73
- 最低价
- 11.32
- 最高价
- 11.64
- 交易量
- 53
- 日变化
- 2.14%
- 月变化
- 10.97%
- 6个月变化
- 8.86%
- 年变化
- 5.64%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值