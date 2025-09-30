CotaçõesSeções
PCG-PH: Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock

16.50 USD 0.14 (0.86%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PCG-PH para hoje mudou para 0.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.50 e o mais alto foi 16.50.

Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PCG-PH hoje?

Hoje Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock (PCG-PH) está avaliado em 16.50. O instrumento é negociado dentro de 0.86%, o fechamento de ontem foi 16.36, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PH em tempo real.

As ações de Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock pagam dividendos?

Atualmente Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock está avaliado em 16.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.51% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PH no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PCG-PH?

Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock (PCG-PH) pelo preço atual 16.50. Ordens geralmente são executadas perto de 16.50 ou 16.80, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PH no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PCG-PH?

Investir em Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 15.00 - 16.66 e o preço atual 16.50. Muitos comparam -0.96% e 3.51% antes de enviar ordens em 16.50 ou 16.80. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PH no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?

O maior preço de PG&E Corp (PCG-PH) no último ano foi 16.66. As ações oscilaram bastante dentro de 15.00 - 16.66, e a comparação com 16.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?

O menor preço de PG&E Corp (PCG-PH) no ano foi 15.00. A comparação com o preço atual 16.50 e 15.00 - 16.66 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PH em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PH?

No passado Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.36 e 3.51% após os eventos corporativos.

Faixa diária
16.50 16.50
Faixa anual
15.00 16.66
Fechamento anterior
16.36
Open
16.50
Bid
16.50
Ask
16.80
Low
16.50
High
16.50
Volume
1
Mudança diária
0.86%
Mudança mensal
-0.96%
Mudança de 6 meses
3.51%
Mudança anual
3.51%
