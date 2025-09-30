- Visão do mercado
PCG-PH: Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock
A taxa do PCG-PH para hoje mudou para 0.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.50 e o mais alto foi 16.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PCG-PH hoje?
Hoje Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock (PCG-PH) está avaliado em 16.50. O instrumento é negociado dentro de 0.86%, o fechamento de ontem foi 16.36, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PCG-PH em tempo real.
As ações de Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock pagam dividendos?
Atualmente Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock está avaliado em 16.50. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.51% e USD. Monitore os movimentos de PCG-PH no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PCG-PH?
Você pode comprar ações de Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock (PCG-PH) pelo preço atual 16.50. Ordens geralmente são executadas perto de 16.50 ou 16.80, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PCG-PH no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PCG-PH?
Investir em Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock envolve considerar a faixa anual 15.00 - 16.66 e o preço atual 16.50. Muitos comparam -0.96% e 3.51% antes de enviar ordens em 16.50 ou 16.80. Estude as mudanças diárias de preço de PCG-PH no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PG&E Corp?
O maior preço de PG&E Corp (PCG-PH) no último ano foi 16.66. As ações oscilaram bastante dentro de 15.00 - 16.66, e a comparação com 16.36 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PG&E Corp?
O menor preço de PG&E Corp (PCG-PH) no ano foi 15.00. A comparação com o preço atual 16.50 e 15.00 - 16.66 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PCG-PH em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PCG-PH?
No passado Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.36 e 3.51% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 16.36
- Open
- 16.50
- Bid
- 16.50
- Ask
- 16.80
- Low
- 16.50
- High
- 16.50
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.86%
- Mudança mensal
- -0.96%
- Mudança de 6 meses
- 3.51%
- Mudança anual
- 3.51%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4