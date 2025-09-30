QuotazioniSezioni
PCG-PH: Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock

16.50 USD 0.14 (0.86%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PCG-PH ha avuto una variazione del 0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.50 e ad un massimo di 16.50.

Segui le dinamiche di Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PCG-PH oggi?

Oggi le azioni Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock sono prezzate a 16.50. Viene scambiato all'interno di 0.86%, la chiusura di ieri è stata 16.36 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PCG-PH mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock pagano dividendi?

Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock è attualmente valutato a 16.50. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.51% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PCG-PH.

Come acquistare azioni PCG-PH?

Puoi acquistare azioni Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock al prezzo attuale di 16.50. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.50 o 16.80, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PCG-PH sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PCG-PH?

Investire in Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock implica considerare l'intervallo annuale 15.00 - 16.66 e il prezzo attuale 16.50. Molti confrontano -0.96% e 3.51% prima di effettuare ordini su 16.50 o 16.80. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PCG-PH con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni PG&E Corp?

Il prezzo massimo di PG&E Corp nell'ultimo anno è stato 16.66. All'interno di 15.00 - 16.66, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.36 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PG&E Corp?

Il prezzo più basso di PG&E Corp (PCG-PH) nel corso dell'anno è stato 15.00. Confrontandolo con gli attuali 16.50 e 15.00 - 16.66 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PCG-PH muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PCG-PH?

Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.36 e 3.51%.

Intervallo Giornaliero
16.50 16.50
Intervallo Annuale
15.00 16.66
Chiusura Precedente
16.36
Apertura
16.50
Bid
16.50
Ask
16.80
Minimo
16.50
Massimo
16.50
Volume
1
Variazione giornaliera
0.86%
Variazione Mensile
-0.96%
Variazione Semestrale
3.51%
Variazione Annuale
3.51%
