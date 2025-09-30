- Übersicht
PCG-PH: Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock
Der Wechselkurs von PCG-PH hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.50 bis zu einem Hoch von 16.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PCG-PH heute?
Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock (PCG-PH) notiert heute bei 16.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.86% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.36 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von PCG-PH zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PCG-PH Dividenden?
Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock wird derzeit mit 16.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PH zu verfolgen.
Wie kaufe ich PCG-PH-Aktien?
Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock (PCG-PH) zum aktuellen Kurs von 16.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.50 oder 16.80 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PH auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PCG-PH-Aktien?
Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 15.00 - 16.66 und der aktuelle Kurs 16.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.96% und 3.51%, bevor sie Orders zu 16.50 oder 16.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PH.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PH) im vergangenen Jahr lag bei 16.66. Innerhalb von 15.00 - 16.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.36 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?
Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PH) im Laufe des Jahres betrug 15.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.50 und der Spanne 15.00 - 16.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PCG-PH statt?
Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.36 und 3.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.36
- Eröffnung
- 16.50
- Bid
- 16.50
- Ask
- 16.80
- Tief
- 16.50
- Hoch
- 16.50
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.86%
- Monatsänderung
- -0.96%
- 6-Monatsänderung
- 3.51%
- Jahresänderung
- 3.51%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4