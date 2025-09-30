KurseKategorien
PCG-PH: Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock

16.50 USD 0.14 (0.86%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PCG-PH hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.50 bis zu einem Hoch von 16.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PCG-PH heute?

Die Aktie von Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock (PCG-PH) notiert heute bei 16.50. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.86% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.36 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von PCG-PH zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PCG-PH Dividenden?

Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock wird derzeit mit 16.50 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.51% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PCG-PH zu verfolgen.

Wie kaufe ich PCG-PH-Aktien?

Sie können Aktien von Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock (PCG-PH) zum aktuellen Kurs von 16.50 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.50 oder 16.80 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PCG-PH auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PCG-PH-Aktien?

Bei einer Investition in Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock müssen die jährliche Spanne 15.00 - 16.66 und der aktuelle Kurs 16.50 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.96% und 3.51%, bevor sie Orders zu 16.50 oder 16.80 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PCG-PH.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der höchste Kurs von PG&E Corp (PCG-PH) im vergangenen Jahr lag bei 16.66. Innerhalb von 15.00 - 16.66 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.36 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PG&E Corp?

Der niedrigste Kurs von PG&E Corp (PCG-PH) im Laufe des Jahres betrug 15.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.50 und der Spanne 15.00 - 16.66 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PCG-PH live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PCG-PH statt?

Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.36 und 3.51% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
16.50 16.50
Jahresspanne
15.00 16.66
Vorheriger Schlusskurs
16.36
Eröffnung
16.50
Bid
16.50
Ask
16.80
Tief
16.50
Hoch
16.50
Volumen
1
Tagesänderung
0.86%
Monatsänderung
-0.96%
6-Monatsänderung
3.51%
Jahresänderung
3.51%
