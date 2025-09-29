报价部分
货币 / PCG-PH
PCG-PH: Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock

16.50 USD 0.14 (0.86%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PCG-PH汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点16.50和高点16.50进行交易。

关注Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PCG-PH股票今天的价格是多少？

Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock股票今天的定价为16.50。它在0.86%范围内交易，昨天的收盘价为16.36，交易量达到1。PCG-PH的实时价格图表显示了这些更新。

Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock股票是否支付股息？

Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock目前的价值为16.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.51%和USD。实时查看图表以跟踪PCG-PH走势。

如何购买PCG-PH股票？

您可以以16.50的当前价格购买Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock股票。订单通常设置在16.50或16.80附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PCG-PH的实时图表更新。

如何投资PCG-PH股票？

投资Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock需要考虑年度范围15.00 - 16.66和当前价格16.50。许多人在以16.50或16.80下订单之前，会比较-0.96%和。实时查看PCG-PH价格图表，了解每日变化。

PG&E Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PG&E Corp的最高价格是16.66。在15.00 - 16.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock的绩效。

PG&E Corp股票的最低价格是多少？

PG&E Corp（PCG-PH）的最低价格为15.00。将其与当前的16.50和15.00 - 16.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PCG-PH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PCG-PH股票是什么时候拆分的？

Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.36和3.51%中可见。

日范围
16.50 16.50
年范围
15.00 16.66
前一天收盘价
16.36
开盘价
16.50
卖价
16.50
买价
16.80
最低价
16.50
最高价
16.50
交易量
1
日变化
0.86%
月变化
-0.96%
6个月变化
3.51%
年变化
3.51%
