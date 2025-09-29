- Обзор рынка
PCG-PH: Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock
Курс PCG-PH за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.50, а максимальная — 16.50.
Следите за динамикой Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PCG-PH сегодня?
Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock (PCG-PH) сегодня оценивается на уровне 16.50. Инструмент торгуется в пределах 0.86%, вчерашнее закрытие составило 16.36, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PCG-PH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock?
Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock в настоящее время оценивается в 16.50. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.51% и USD. Отслеживайте движения PCG-PH на графике в реальном времени.
Как купить акции PCG-PH?
Вы можете купить акции Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock (PCG-PH) по текущей цене 16.50. Ордера обычно размещаются около 16.50 или 16.80, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PCG-PH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PCG-PH?
Инвестирование в Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 15.00 - 16.66 и текущей цены 16.50. Многие сравнивают -0.96% и 3.51% перед размещением ордеров на 16.50 или 16.80. Изучайте ежедневные изменения цены PCG-PH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PG&E Corp?
Самая высокая цена PG&E Corp (PCG-PH) за последний год составила 16.66. Акции заметно колебались в пределах 15.00 - 16.66, сравнение с 16.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PG&E Corp?
Самая низкая цена PG&E Corp (PCG-PH) за год составила 15.00. Сравнение с текущими 16.50 и 15.00 - 16.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PCG-PH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PCG-PH?
В прошлом Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.36 и 3.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.36
- Open
- 16.50
- Bid
- 16.50
- Ask
- 16.80
- Low
- 16.50
- High
- 16.50
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.86%
- Месячное изменение
- -0.96%
- 6-месячное изменение
- 3.51%
- Годовое изменение
- 3.51%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%