- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PCG-PH: Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock
PCG-PHの今日の為替レートは、0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり16.50の安値と16.50の高値で取引されました。
Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
PCG-PH株の現在の価格は？
Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stockの株価は本日16.50です。0.86%内で取引され、前日の終値は16.36、取引量は1に達しました。PCG-PHのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stockの株は配当を出しますか？
Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stockの現在の価格は16.50です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.51%やUSDにも注目します。PCG-PHの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PH株を買う方法は？
Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stockの株は現在16.50で購入可能です。注文は通常16.50または16.80付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。PCG-PHの最新情報はライブチャートで確認できます。
PCG-PH株に投資する方法は？
Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stockへの投資では、年間の値幅15.00 - 16.66と現在の16.50を考慮します。注文は多くの場合16.50や16.80で行われる前に、-0.96%や3.51%と比較されます。PCG-PHの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最高値は？
PG&E Corpの過去1年の最高値は16.66でした。15.00 - 16.66内で株価は大きく変動し、16.36と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stockのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
PG&E Corpの株の最低値は？
PG&E Corp(PCG-PH)の年間最安値は15.00でした。現在の16.50や15.00 - 16.66と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PCG-PHの動きはライブチャートで確認できます。
PCG-PHの株式分割はいつ行われましたか？
Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stockは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、16.36、3.51%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 16.36
- 始値
- 16.50
- 買値
- 16.50
- 買値
- 16.80
- 安値
- 16.50
- 高値
- 16.50
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.86%
- 1ヶ月の変化
- -0.96%
- 6ヶ月の変化
- 3.51%
- 1年の変化
- 3.51%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前