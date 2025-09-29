CotizacionesSecciones
PCG-PH: Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock

16.50 USD 0.14 (0.86%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PCG-PH de hoy ha cambiado un 0.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.50, mientras que el máximo ha alcanzado 16.50.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de PCG-PH hoy?

Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock (PCG-PH) se evalúa hoy en 16.50. El instrumento se negocia dentro de 0.86%; el cierre de ayer ha sido 16.36 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PCG-PH en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock?

Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock se evalúa actualmente en 16.50. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.51% y USD. Monitoree los movimientos de PCG-PH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de PCG-PH?

Puede comprar acciones de Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock (PCG-PH) al precio actual de 16.50. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 16.50 o 16.80, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PCG-PH en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de PCG-PH?

Invertir en Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock implica tener en cuenta el rango anual 15.00 - 16.66 y el precio actual 16.50. Muchos comparan -0.96% y 3.51% antes de colocar órdenes en 16.50 o 16.80. Estudie los cambios diarios de precios de PCG-PH en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PG&E Corp?

El precio más alto de PG&E Corp (PCG-PH) en el último año ha sido 16.66. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.00 - 16.66, una comparación con 16.36 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PG&E Corp?

El precio más bajo de PG&E Corp (PCG-PH) para el año ha sido 15.00. La comparación con los actuales 16.50 y 15.00 - 16.66 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PCG-PH en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PCG-PH?

En el pasado, Pacific Gas & Electric Co 4.50% 1st Preferred Stock ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 16.36 y 3.51% después de las acciones corporativas.

Rango diario
16.50 16.50
Rango anual
15.00 16.66
Cierres anteriores
16.36
Open
16.50
Bid
16.50
Ask
16.80
Low
16.50
High
16.50
Volumen
1
Cambio diario
0.86%
Cambio mensual
-0.96%
Cambio a 6 meses
3.51%
Cambio anual
3.51%
